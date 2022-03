Pust spet pisan in radoživ

Pust bo z današnjim dnem dosegel svoj vrhunec, čeprav je bilo po zaslugi pustnih kolednikov marsikje veselo že včeraj, v nedeljo in soboto. V večini krajev je zaradi pandemije koronavirusa lansko koledovanje odpadlo, ponekod so ga izpeljali v okrnjeni obliki, tako da je letošnji pust marsikje še posebno doživet. Po Doberdobu so med včerajšnjim dnem koledovali neporočeni pusti, danes bodo na vrsti poročeni.

Včeraj so svojo pustno dolžnost opravili tudi v Štmavru, medtem ko bodo danes prišli na svoj račun pusti v Gabrjah, v Števerjanu, na Vrhu in še v nekaterih krajih. Danes bo tradicionalno koledovanje potekalo tudi v Štandrežu; pusti se bodo zbrali ob 12.30 pred domom Andreja Budala, od koder se bodo okrog 13. ure podali na obisk domačinov.

V nekaterih krajih so kulturna društva poskrbela tudi za pustni podmladek. Kulturno društvo Briški grič je včeraj v domu na Bukovju izpeljalo pustno delavnico. »Zbralo se je približno petnajst otrok večinoma iz Števerjana, nekaj jih je sicer prišlo tudi iz okoliških krajev. Udeleženci so se zabavali s plesi in z raznimi igrami, ki so bile prilagojene različni starostni stopnji otrok; poskrbeli smo tudi za poslikavo obraza in sploh za veselo vzdušje,« pravi Ingrid Komjanc, društvena odbornica, ki je v prvi osebi sledila organizaciji dogodka, in pojasnjuje, da so otrokom ponudili tudi likovno delavnico. Pustno dogajanje so organizirali skupaj z vzgojiteljico Anjo Pertovt, ki ob sobotah vodi društvene ustvarjalne dejavnosti za otroke. Pri animaciji ji je včeraj stala ob strani pomočnica Mojca, v pomoč sta ji bili tudi mladi društveni članici Nastja in Julija.