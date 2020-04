Pustarji delili maske

Običajno po domači vasi delijo pustna oblačila udeležencem sprevodov, vendar so se tokrat prilagodili sedanjim težkim časom in med vaščani razdelili zaščitne maske.

Na Poljanah je pust izredno doživet dogodek; domačini se v zadnjih letih udeležujejo tudi pustnih sprevodov, pri čemer so večinoma izredno uspešni. Letos so Poljanci s svojimi Labodi kraškega jezera zmagali tako v Gorici kot v Sovodnjah, medtem ko so se na drugo mesto povzpeli na Kraškem pustu na Opčinah. Poleg udeležbe na sprevodih so seveda poskrbeli tudi za tradicionalno koledovanje po vasi; v prejšnjih dneh so se vaški pusti odločili, da denar, ki so ga zbrali med obiskom vaških domačij in z udeležbo na sprevodih, namenijo nakupu zaščitnih mask in tako priskočijo na pomoč zlasti krajanom, ki jih doslej še niso uspeli nabaviti. Skupno so tako kupili 160 zaščitnih mask in jih zatem razdelili po celi vasi.

Vsak vaščan je tako na dom dobil po eno zaščitno masko - seveda z željo, da bi se obdobje izrednih ukrepov, povezanih s koronavirusom, čim prej zaključilo in da bi se na vasi lahko čim prej družili v znamenju veselega vzdušja, ki še posebej zaznamuje ravno pustni čas.