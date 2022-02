Pusti že odganjajo zimo

Pusti že pridno odganjajo zimo. Za koledovanje po sovodenjskih ulicah je že v soboto poskrbelo Kulturno društvo Sovodnje; pustarji so se zbrali dopoldne in se zatem odpravili po vasi. Povsod so jih lepo sprejeli, iz previdnosti sicer niso vstopali v domačije, temveč so se družili na ulici.

Na sedežu društva Danica na Vrhu so v soboto predstavili knjigo Carlotta in vrhovski pust, ki jo je društvo Karnival izdalo med lanskim letom. Sledilo je pustno rajanje; medtem ko so se otroci zabavali, so vaški fantje pripravljali pustni voz, pustno lutko Micko in vse ostalo, kar bodo v torek potrebovali med svojim tradicionalnim pustom.