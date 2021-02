Pustna dediščina bo zaživela tudi preko panojev (video)

Osem panojev na raznih lokacijah v sovodenjski občini bo po novem seznanjalo mimoidoče z bogato pustno dediščino teh krajev. S projektom Pust v občini Sovodnje nekoč in danes bo društvo Karnival predstavilo izbor fotografij vaških koledovanj in informacije o razvoju pustnih običajev. Panoje je društvo v sodelovanju z Občino Sovodnje namestilo v Sovodnje, na Vrh, v Rupo in na Peč. V Sovodnjah so panoji na ogled pred občinsko knjižnico, Kulturnim domom Jožefa Češčuta, v občinskem parku v Ulici Vilka Fajta ter pred županstvom. Na Vrhu so informativni pano namestili pred centrom Danica, v Gabrjah pred društvom Skala, v Rupi pod nekdanjo osnovno šolo in na Peči pred vhodom na kotalkališče.

Posnetek, s katerim je društvo Karnival predstavilo fotografsko razstavo, so včeraj objavili na društveni spletni strani in družbenih omrežjih. V njem so dvojezično opisali občinsko ozemlje, preko dronskih posnetkov in z razlago, v kateri se med najbolj občutene tradicije prišteva, seveda, prav pustne običaje. Preko posnetkov in starih fotografij so gledalcem prikazali, kako se v Sovodnjah praznuje pust v zadnjih desetletjih, a tudi kateri so stari pustni običaji. Na Vrhu se na primer vsako leto odvija etnografski pustni sprevod, v katerem razne figure ponazarjajo večni boj med dobrim in zlim, lepim in grdim, novim in starim. V ostalih zaselkih so tradicionalne like zamenjali z modernejšimi.