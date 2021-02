Pustne tradicije približujejo otrokom

Z izročitvijo priznanja zmagovalcu se je sinoči v Gabrjah zaključil likovni natečaj Oblecimo Karnival. Ob navzočnosti predstavnikov Občine Sovodnje, vodstva društva Karnival in svojih staršev je nagrado prejel sedemletni Loris Visintin, učenec drugega razreda vrhovske osnovne šole. Na podlagi njegove risbe je društvo Karnival dalo sešiti kostum, ki bo postal posebna nagrada na prihodnjem pustnem sprevodu v Sovodnjah.

Likovni natečaj, je spomnila predsednica društva Karnival Karin Tommasi, sodi v širši projekt, ki ga je financiralo italijansko ministrstvo za kulturo; društvo se je namreč skupaj s sovodenjsko občino uvrstilo na seznam subvencioniranih pustnih prireditev. Likovni natečaj je doživel odličen odziv, saj so prireditelji prejeli kar 47 risb. Sodelovali so odrasli in otroci, med njimi tudi učenci vrhovske osnovne šole in šole Frana Milčinskega s Katinare. Prispele likovne izdelke so ocenile akademska slikarka Katerina Kalc, likovna umetnica in domačinka Janina Cotič ter šivilja Klavdija Jerman. Organizatorji natečaja so udeležence pozvali, naj v svoje risbe vključijo očala, nos in brke, ki so prisotni na društvenem logotipu: to je najbolje uspelo malemu Lorisu, kateremu so včeraj izročili trofejo iz pleksistekla, ki upodablja logotip s čopičem, slikarsko paleto in klobukom. Zmagovalec je prejel tudi darilni bon.

Ponedeljkov dogodek, na katerega zaradi epidemioloških razmer niso mogli povabiti širšega občinstva, je bil obenem priložnost za predstavitev kostuma, ki ga je sešila šiviljska delavnica Punto zero iz Gradišča in ki ga bodo do prihodnjega pusta še izpopolnili. Dogodek so predvajali na Facebook strani društva.