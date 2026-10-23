Rabljena oblačila bodo na Goriškem prevzemali od vrat do vrat

Kar 21,5 odstotka preostalih suhih odpadkov predstavljajo rabljena oblačila in krpe. Delež tekstilnih odpadkov, med katere poleg odsluženih oblačil spadajo še usnjeni izdelki in higienski tekstilni izdelki, pa znaša kar 51,5 odstotka. Preostalih 48,5 odstotka sestavljajo drugi materiali. To je pokazala analiza sestave odpadkov, ki so jo v okviru dejavnosti deželne okoljske agencije ARPA FJK opravili v petih občinah na območju delovanja podjetja Isontina Ambiente (ISA).

Veliko rabljenih oblačil torej konča med preostalimi suhimi odpadki, čeprav jih je pogosto mogoče ponovno uporabiti ali predelati. K temu stremi tudi nova storitev, ki jo podjetje ISA uvaja v 25 občinah na območju nekdanje goriške pokrajine. Gre za zbiranje rabljenih oblačil od vrat do vrat, ki bo dopolnjevalo že vzpostavljeni sistem zbiranja v zbirnih centrih. »Naš cilj je zajeti del tekstilnih odpadkov, ki bi sicer končali med preostalimi suhimi odpadki, in omogočiti njihovo ponovno uporabo ter tako zmanjšati količino preostalih suhih odpadkov,« je pojasnil direktor podjetja ISA Giuliano Sponton.

Oblačila, ki jih bo podjetje ISA zbiralo od vrat do vrat, morajo biti v dovolj dobrem stanju, da jih bo mogoče ponovno ponuditi na trgu ali uporabiti kot surovino za pridobivanje tekstilnih vlaken. Lahko so raztrgana ali imajo luknje, ne smejo pa biti umazana z oljem, barvo ali drugimi snovmi, zaradi katerih ne bi bila primerna za predelavo. Zaželeno je tudi, da imajo še vedno etiketo.

Družba Isontina Ambiente bo novo storitev odvoza rabljenih oblačil ponujala v 25 občinah nekdanje goriške pokrajine. Občani bodo lahko odvoz naročili od 28. oktobra do 7. novembra s klicem na telefonsko številko 800 844 344. Prevzem oblačil na domu bo potekal od 16. do 28. novembra. Storitev bodo izvajali dvakrat letno, spomladi in jeseni. Ob vsakem naročilu bo mogoče oddati največ dve prozorni vreči (črnih ne bodo sprejemali), vsako s prostornino 110 litrov in težo največ 15 kilogramov. Uporabniki bodo ob naročilu prejeli tudi kodo, ki jo bodo morali skupaj z datumom prevzema označiti na vreči. »V vreče ne sodijo čevlji, pasovi, rjuhe, gospodinjsko perilo ali zavese. Storitev je namenjena izključno rabljenim oblačilom,« je pojasnil Stefano Russo, pristojen za komuniciranje.