»Računamo na to, da se uvrstimo vsaj v drugi krog«

Nova Gorica se skupaj z Gorico poteguje za naziv Evropske prestolnice kulture (EPK) v letu 2025. Ta naziv vsako leto pripade dvema evropskima mestoma, leta 2025 ga bosta nosila eno slovensko in eno nemško mesto. V Sloveniji se zanj poteguje več kandidatk, poleg Nove Gorice in Gorice, ki sta vložili skupno kandidaturo GO! 2025 z geslom GO! Borderless, še Ljubljana, Kranj, Lendava in Ptuj. Mesta svoj program kandidature predstavijo v prijavnih knjigah (bid book), na Ministrstvo za kulturo jih morajo oddati v tem mesecu. O novogoriških pripravah na ta in nadaljnji korak smo se pogovarjali z Nedo Rusjan Bric, vodjo novogoriške skupine za pripravo kandidature.

Prijavno knjigo ste v sredo zvečer slavnostno izročili županom občin Gorica, Nova Gorica in Šempeter – Vrtojba. Vsebine pa javnosti še ne razkrivate ...

»Tako je. Novogoriški župan je vsebino sicer že prej dobil na vpogled, saj se tiče občine in župana, ki jo mora odobriti. Vsebina pa še vedno ni za javnost, vse dokler je ne bomo predstavili Evropski komisiji. Žal še ne vemo datuma, pričakujemo, da se bo to odvijalo februarja oz. v začetku marca. Nestrpno že pričakujemo ta datum, saj so v Nemčiji ne samo že predstavljali prijavne knjige, ampak so tudi že dobili rezultate, tako da že vemo, kdo se je uvrstil v naslednji krog in kdo ne.«