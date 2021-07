Rada bi postala učiteljica

Všeč ji je biti v stiku z ljudmi, rada pa bi postala učiteljica. Petra Santinato, dijakinja smeri za upravo, finance in marketing zavoda Žige Zoisa, je letos med desetimi zlatimi maturanti v slovenskem višješolskem centru v Gorici. Matura je bila zanjo pravi izziv in hkrati velik stres, ki pa ga je Petra odlično premagala in si zaslužila najvišjo oceno ter si takoj privoščila krajši dopust v Amsterdamu, od koder se nam je oglasila.

Petra Santinato je doma iz Medjevasi. V prostem času se ukvarja s cheerleadingom pri športnem društvu Cheerdance Millenium, kjer je članica skupine senior in trenira skupino otrok iz vrtca in osnovne šole. Zelo rada dela z otroki, zato se je po končanem študiju na smeri za upravo, finance in marketing odločila, da bo svojo študijsko pot nadaljevala na pedagoški fakulteti Univerze v Kopru. Čeprav bo univerzitetno kariero nadaljevala v čisto drugi smeri, se veseli višješolske izbire, saj je kljub vsemu razumela, da gospodarstvo ni njena pot.

»Pred maturo sem bila zelo anksiozna, ker sem taka po naravi. Nisem pričakovala najvišje ocene, vedela pa sem, da bom maturo dobro opravila,« nam je povedala sogovornica, ki si je takoj po zaključenem izpitu privoščila krajše potovanje v prestolnico Nizozemske. Glede samega poteka mature ji je bilo vseeno, saj pravi, da bi ji ustrezale tudi pisne naloge, pozitivna značilnost letošnje mature pa je po njenem mnenju ta, da so se dijaki predstavili pred notranjo komisijo; sama se je tako počutila varneje. Svoj ustni nastop je kot ostali sošolci začela z elaboratom iz gospodarskega poslovanja: profesorje je prepričala z analizo ekonomskega stanja podjetja Witors, ki v štandreški industrijski coni izdeluje čokoladne izdelke. Izpit je nadaljevala z analizo odlomkov iz Cankarjevih romanov Martin Kačur in Na klancu. Kot zadnje je žrebala promocijsko fotografijo podjetja Nike, ki jo je spretno povezala tako s telovadbo kot z angleščino in italijanščino.