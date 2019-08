Radi vlamljajo v vozila Nemcev

Novogoriški policisti so včeraj in danes obravnavali serijo vlomov v vozila, zanimivo pa je, da so se neznanci kar štirikrat v dveh dneh znesli nad avtomobili z nemškimi registrskimi tablicami. Včeraj, 9. avgusta, so bili policisti obveščeni, da je nekdo vlomil v osebni avto nemškega državljana, katerega je imel parkiranega pod Volarskim mostom v Volarjih. Iz vozila sta bili ukradeni dve denarnici z osebnimi dokumenti in okoli 50 evrov gotovine ter sončna očala.

Malo kasneje je vlom v vozilo prijavil drug nemški državljan, ki je parkiral v bližini Kamnega. Iz avta, na katerem so razbili steklo, so ukradli prenosni računalnik, fotoaparat, osebne dokumente, kreditno kartico in 40 evrov gotovine.

Včeraj ob 16.17 uri so vlomili v avto še enega nemškega državljana, ki ga je parkiral ob reki Nadiži. Iz avta so ukradli prenosni računalnik znamke apple vreden okoli 600 evrov ter žensko denarnico z osebnimi dokumenti in 400 evrov gotovine.

Danes okoli 9.30 ure pa je neznani storilec skozi vrata prtljažnika poskušal vlomiti v osebni avto znamke volkswagen passat, prav tako last nemškega državljana. V vozilo mu sicer ni uspeli priti.

Policisti naprošajo, da lastniki vozil, ki parkirajo in puščajo vozilo brez nadzora, vse vrednejše predmete odstranijo iz vozila, oziroma ne puščajo na vsem vidnih mestih, kar predstavlja prav vabo za vlomilce.