Rajalo bo več kot 2000 pustarjev, novost bo šotor na Battistijevem trgu

Več kot dva tisoč pustarjev, med katerimi bo veliko Slovencev, se bo prihodnjo nedeljo, 16. februarja, zbralo na goriškem pustnem sprevodu, ki bo mesto uvedel v desetdnevno praznovanje priljubljenega praznika. Niz dogodkov sta včeraj predstavila goriška občinska odbornika Roberto Sartori in Ferdinando De Sarno skupaj s prireditelji, med katerimi ima vodilno vlogo krajevno združenje Pro loco. Spored »zgodovinskih« pustnih dogodkov so denarno podprli, poleg občine, tudi Fundacija Goriške hranilnice, zavod Cassa Rurale, Trgovinska zbornica, Deželna zveza združenj Pro loco, Center za ohranjanje ljudskih tradicij iz Podturna in folkloristična skupina Santa Gorizia. Prvi in najodmevnejši dogodek bo, kot omenjeno, nedeljski pustni sprevod, ki je letos posebno množičen: predstavilo se bo skupno dvajset pustnih skupin in vozov. Sprevod bo ob 14. uri krenil po ulicah Oberdan, Roma, De Gasperi, šel bo mimo trga pred občinsko stavbo, po ulicah Sauro in XXIV Maggio, nazadnje pa po korzih Italia in Verdi. Žirija bo ocenjevala sodelujoče skupine in vozove ter bo najlepše nagradila v Ljudskem vrtu.

Teden kasneje se bodo zvrstili še drugi spremni dogodki. V četrtek, 20. februarja, bo čas za poroko ... Kot po tradiciji se bosta vzela Bepo Zanet in Milojka: dogajanje se bo začelo ob 18. uri v Raštelu. V ponedeljek, 24. februarja, pa bodo prišli na svoj račun otroci, ki se bodo v popoldanskih urah zbrali v Ulici Garibaldi in pustno ošemljeni šli v sprevodu do Travnika, kjer bodo na voljo tipične sladice, sledil pa bo ogled filma v bližnji kinodvorani.Pustovanje se bo zaključilo na pepelnično sredo, 26. februarja, s pogrebom Bepa Zaneta. »Žalni« sprevod bo ob 15. uri krenil s Trga De Amicis, ob 17. uri pa bo na igrišču Baiamonti, kjer se bo »pogreb« tudi zaključil. Letošnja novost pustnih praznovanj pa bo »European Eco Carnival Festival«, pustni festival, ki bo v pokritem šotoru na Battistijevem trgu od 21. do 25. februarja. Na sporedu so glasbeni večeri in zabava, katerim gre prišteti tudi prizadevanja za ovrednotenje krajevnih specialitet, kot na primer goriške rože.