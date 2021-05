Rast po zaslugi hladilnih komor

Lansko poslovno leto se je za goriško tovorno postajališče zaključilo uspešno in tudi prvi meseci letošnjega leta so za družbo Sdag minili v znamenju rasti.»V prvem trimesečju 2021 smo beležili porast poslovanja v prehrambenem sektorju; poleg tega je bila zasedenost parkirišč večja, pretovor palet se je povečal za kar 39,7 odstotka v primerjavi s prvimi tremi meseci lanskega leta,« pravi izvršni direktor družbe Sdag Giuliano Grendene in poudarja, da se obrestujejo naložbe, vredne štiri milijone evrov, ki jih je deželna uprava črpala iz sklada za uresničevanje Osimskega sporazuma. Med drugim so na tovornem postajališču namestili enajst hladilnih komor, v katerih lahko skladiščijo prehrambene izdelke pri temperaturah od -30 do nekaj stopinj nad ničlo. »Lani smo v naših komorah skupno skladiščili 32.000 palet; kar 9000, kar predstavlja 129 kontejnerjev, jih je prišlo iz tržaškega pristanišča. Lanski skupni pretovor je bil glede na leto 2019 večji za skoraj 37 odstotkov,« pojasnjuje Grendene.

