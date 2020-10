Raštel je na razpolago ...

Na goriškem sedežu Trgovinske zbornice so pred nekaj dnevi predstavili ambiciozni načrt za obnovo pokrite tržnice, ki je vreden tri milijone evrov. Med drugim so napovedali, da se za vselitev v prenovljeni objekt zanima založniška družba Gambero rosso, kar bi za tržnico predstavljalo izredno dodano vrednost. Priprava načrta za prenovo objekta bo predvidoma trajala eno leto, nakar se bodo začela gradbena dela, ki bodo ravno tako trajala kakih dvanajst mesecev, pri čemer se postavlja vprašanje, kam naj se med prenovo začasno preselijo trgovci s pokrite tržnice.

Na goriški občini bodo do ponedeljka zbirali morebitne predloge. Včeraj so Beniamino Ursic, Benedikt Kosic in Martino Stefanutti predstavili svojega. »V Raštelu je med 25 in 30 praznih trgovskih prostorov, ki bi jih brez večjih finančnih naložb lahko namenili trgovcem s pokrite tržnice. Za parkirišče bi poskrbeli za hišo Mischou; vhod bi uredili iz Ulice Rotta, parkiranje bi bilo časovno omejeno, denimo na pol ure, tako da bi se kupci lahko pripeljali v Raštel, kupili, kar želijo, in se zatem odpeljali domov,« je včeraj pojasnil Ursic in opozoril, da se želijo o predlogu pogovoriti tako z občino kot tudi s trgovci s pokrite tržnice, ki je od Raštela oddaljena 210 metrov. »Prepričani smo, da je Raštel kot nalašč za trgovce s pokrite tržnice. Svoje blago, zelenjavo, cvetje bi lahko prodajali s stojnicami na ulici, zamišljamo si tudi dolgo vrsto senčnikov iste barve, uporabljali bi lahko tudi notranja dvorišča, ki so izredno lepa,« je poudaril Kosic. Med srečanjem so opozorili, da bi Raštel lahko uredili po zgledu raznih mestnih ulic v največjih evropskih mestih. Omenili so Bruselj, kjer so ulice ob osrednjem mestnem trgu posejane z lokali in trgovinicami z zelenjavo in drugimi značilnimi kmetijskimi proizvodi. »Nikomur ne vsiljujemo svoje zamisli; na razpolago smo za dogovarjanje, sicer smo prepričani, da je tudi iz finančnega vidika najbolj ustrezna,« je še poudaril Ursic.