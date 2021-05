Raštel v Novi Gorici?

Na novogoriških prodajnih policah trgovske verige, ki ima sicer prodajalne po vsej Sloveniji, so se znašli turistični spominki v obliki popularnih magnetkov, ki naj bi prikazovali Novo Gorico, a je na njih uporabljena fotografija goriškega Raštela. Nekdo je sporne spominke, ki so bili v prodaji po dva evra, opazil v prodajalnah znotraj dveh novogoriških nakupovalnih centrov in fotografije le-teh objavil na družbenih omrežjih. Na vse skupaj so odreagirali tudi v Zavodu za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina, kjer so prodajalno na napako opozorili in se osebno prepričali, da so magnetki že umaknjeni iz prodaje, obenem pa bodo stopili v stik s proizvajalcem. Direktorica omenjenega zavoda Erika Lojk je sicer prepričana, da je šlo za nevednost in ne za zlonamerno dejanje.

