Raštel v znamenju pomladi

Pomlad in pogled navzgor sta temi aprilske razstave v goriškem Raštelu, kjer društvo Via Rastello v zadnjih mesecih krasi izložbe praznih trgovin z raznimi umetniškimi instalacijami. Tako so fotografi združenja Mitteldream, fotokluba iz Ločnika ter drugi ljubitelji fotografije »napolnili« izložbe s cvetjem in posnetki raznih mestnih kotičkov. Pred izložbami, kjer so na ogled umetniška dela, so s kredami zarisali na tleh cvetje.

Uradnega odprtja zaradi prepovedi zbiranja seveda ni bilo mogoče prirediti, društvo pa vabi Goričane, naj pridejo na sprehod v Raštel in si ogledajo okrašene izložbe. Predsednica društva – kuharska mojstrica Chiara Canzoneri – je tudi napovedala, da bodo ob sprostitvi ukrepov priredili vodene sprehode, katerih tema bo prav »pogled navzgor«, v odkrivanju lepot, ki se »skrivajo« na visokem.

Društvo Via Rastello so uradno ustanovili februarja, za okraševanje izložb pa so njegove članice poskrbele že v božičnem času. Poleg poživitve ulice z umetniškimi in drugimi projekti je cilj društva preporod tega območja: privabiti želijo ne le sprehajalce in kupce, ampak tudi nove trgovce in investitorje.