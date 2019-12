Razdaja se za vaško skupnost

Marjan Brescia, predsednik združenja sKultura 2001, si je Klas zaslužil »za dolgoletno, vztrajno in učinkovito delovanje na upravnem, političnem, kulturnem in cerkvenem področju v korist štandreške in širše skupnosti«. Priznanje so mu izročili v nedeljo na vaškem trgu ob navzočnosti goriškega župana Rodolfa Ziberne. Uvodoma je življenjepis nagrajenca prebral Damjan Paulin, nakar je župan pohvalil Brescio, s katerim se poznata še od časa župana Antonia Scarana, ko sta bila oba občinska odbornika. »Marjan Brescia si je vseskozi prizadeval za rojstni Štandrež, vendar hkrati tudi za širšo skupnost. Nedvomno je lahko za zgled številnim mladim, ki naj se vprašajo, zakaj si je prislužil nagrado. Celo življenje se je razdajal za krajevno skupnost, zaradi česar si nedvomno zasluži javno priznanje in zahvalo,« je povedal župan Ziberna.

