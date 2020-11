Razdelili 280.000 evrov

Goriška občina bo med šestnajstimi gradbenimi podjetji razdelila 280.000 evrov prispevkov, ki so namenjeni subvencioniranju rednih in izrednih obnovitvenih del na stanovanjskih hišah, v trgovskih prostorih in drugih nepremičninah na občinskem ozemlju.»Z denarjem, ki ga dajemo na razpolago, nedvomno ne bomo rešili vseh težav, po drugi strani bomo vsaj zagotovili nekaj pomoči podjetjem, ki so se zaradi koronavirusa znašla v velikih težavah,« poudarja goriški župan Rodolfo Ziberna, po katerem se je na razpis prijavilo sedemnajst podjetij, ki so skupno nameravala uresničiti triinpetdeset gradbenih posegov. Po temeljitem preverjanju je goriška občina zavrnila prošnjo samo enega podjetja, tako da bo naposled pomoč za uresničitev sedeminštiridesetih načrtov prejelo šestnajst podjetij. Vlagatelji prošenj so lahko zaprosili za prispevek, ki bi kril kvečjemu trideset odstotkov stroškov in ki bi lahko znašal kvečjemu sedem tisoč evrov.

V skladu je bilo sicer na voljo šesto tisoč evrov, vendar se je na koncu nabralo prošenj za približno polovico denarja. »Pomoč so zaprosili tako za manjša vzdrževanja kot tudi za večja gradbena dela; kakorkoli je pomembno, da gre za denar, ki ostaja v našem mestu in prispevak k ponovnemu zagonu krajevnega gospodarstva,« poudarja župan.