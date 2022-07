Razkrili zmagovalca razpisa za logotip GO!2025

Projekt GO!2025 ima od danes novo grafično podobo. Na razpisu za celostno grafično podobo so zmagali Michele Pastore, Giulia Bardelli in Andrea Guccini iz Studia But Maybe iz Bologne. Logotip EPK 2025 uporablja pisavo kot komunikacijsko sredstvo, temeljnega pomena je tudi smaragdna barva Soče. Grafični sistem se bo prilagajal vsebinam in komunikacijskim medijem, s katerimi bodo podajali vsebine projekta Evropske prestolnice kulture. Na tiskovni konferenci, kjer so predstavili logotip, so svoje pozdrave prinesli župana obeh Goric Rodolfo Ziberna in Klemen Miklavič, predsednik EZTS GO Paolo Petiziol in deželni svetnik Diego Bernardis. Predloge je ocenjevala komisija strokovnjakov, ki so jo sestavljali Karl Stocker, zgodovinar, direktor razstav, profesor, avtor/urednik knjig, odgovoren za znanstvenoraziskovalne projekte; Antonio Bravo, generalni direktor PromoTurismoFVG; Kaja Širok, zgodovinarka, direktorica muzeja in raziskovalka; Ettore Concetti, grafični oblikovalec in zmagovalec natečaja za logotip Matera, Evropska prestolnica kulture 2019; Maja Murenc, vodja komunikacije.