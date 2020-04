Razkužilni gel, ki ni razkuževal ...

Stekleničke razkužila za roke so v zadnjih tednih med najbolj iskanimi dobrinami, poleg zaščitnih mask seveda. V sklopu operacije, ki so jo poimenovali Clean hands, so goriški finančni stražniki v sodelovanju s kolegi iz kraja Voghera v Lombardiji, zasegli 17 tisoč litrov »razkužilne« tekočine, ki to pravzaprav ni bila ...

Na stekleničkah razkužila je podjetje obljubljalo, da je tekočina »razkuževalna« in »antibakterijska«: v resnici je šlo za lažno razkužilo, ki ni nikoli dobilo potrdila kakovosti Ministrstva za zdravje. Preiskava se je začela, potem ko so v Tržiču zasegli blago tovornjaka, ki je prevažal več pošiljk omenjenega razkužilnega gela z imenom »Detergente Igienizzante Ml. 800 – Sanit Gel«. Gel je bil namenjen prodaji na Goriškem. Podjetje so prijavili pristojnim oblastem zaradi goljufije pri trgovanju.