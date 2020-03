Razkužilo znajo narediti sami

Tudi Univerza v Novi Gorici je primer inštitucije, kjer so zaradi koronavirusa morali uvesti preventivne ukrepe. »Imamo veliko sodelavcev – predavateljev in raziskovalcev, ki bivajo v Trstu, Gorici, Vidmu, skratka, čez mejo. Doslej posebnih ukrepov nismo imeli, danes zjutraj pa smo se odločili, da sodelavci, ki bivajo na italijanski strani, delajo na domu,« nam je pojasnil rektor Univerze v Novi Gorici, Danilo Zavrtanik. Na novogoriški občini sledijo ukrepom na državni ravni in situaciji na italijanski strani meje. Tako na državni kot na lokalni ravni se pripravlja sistem oskrbe v primeru izolacije bolnikov na domu.

Sodelavci Univerze v Novi Gorici, ki prebivajo v Italiji in so vpeti v raziskovalne procese, tako od danes delajo na domu, medtem ko bodo profesorji z bivališčem v Italiji predavanja opravljali na daljavo s pomočjo sodobne tehnologije. »Ukrep velja do 8. marca, naprej pa bomo videli, kako se bo zadeva razvijala. Teh ukrepov se poslužujemo predvsem zaradi študentov, ki prihajajo z raznih koncev sveta, težko si privoščimo, da jih ne zaščitili pred tem virusom, kolikor se pač to da. Imamo sicer tudi nekaj študentov iz Italije, a ti bivajo tukaj. Torej so toliko ogroženi kot mi,« pojasnjuje Zavrtanik in obenem opozarja, da so prebivalci na zahodni meji Slovenije, ki zaenkrat nima obolelih, zelo tesno v stiku s področji, kjer se je obolelost pojavila.

»Nimamo pa centralnih navodil, ki bi jih pričakovali iz Ljubljane. Kot regija, ki je najbližja virusu, si pomagamo po svoji logiki in pameti. Seveda se posvetujemo s tistimi, ki se na to spoznajo, a pogrešamo, da bi bila zadeva centralno vodena,« dodaja rektor Univerze v Novi Gorici, ki na vprašanje, ali so tudi pri njih v predavalnice in ostale prostore dodatno nameščali razkužila, odgovarja: »Pa saj razkužila skorajda ne morete več kupiti! Mi ga k sreči znamo narediti sami. In smo si ga tudi naredili za svoje potrebe. Tudi to kaže, kako je država v tem trenutku v pripravljenosti,« je kritičen Zavrtanik, ki se ob tej priložnosti naveže na černobilsko nesrečo iz leta 1986. »Takrat je bila zgodba popolnoma drugačna: v 24 urah je bila postavljena popolna mreža nadzora radioaktivnosti po vsej Sloveniji – takrat še tudi Jugoslaviji. Slovenski del je vodila civilna zaščita. Takrat je teklo kot namazano. Težko bi pa rekel, da v tem trenutku slovenska država deluje na podoben način v primeru širjenja tega virusa. Pričakovali bi več konkretnih navodil s strani stroke, ki se na to spozna,« zaključuje Zavrtanik.