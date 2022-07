»Razmere bistveno boljše od včerajšnjih« (video)

Župana Sovodenj in Doberdoba Luca Pisk in Fabio Vizintin doživljata zelo naporne dneve. Ko smo ju zmotili ob 11.30, sta nam končno lahko nudila nekoliko bolj pomirjevalne novice. »Stanje je dosti boljše kot včeraj,« je povedal Vizintin in dodal, da je mogoče opaziti pomoč, ki jo nudijo sile iz zraka, od letal kanader do helikopterjev. Povedal je tudi, da na območju Poljan in Vižintinov poteka sanacija pogorišča. Pisk pa nam je povedal, da je noč minila relativno mirno ter da stanje na Vrhu trenutno povsem obvladajo italijanskih in slovenskih gasilcev. »Vsi delajo s polno paro,« je povedal Pisk. Ostaja sicer nekaj zaskrbljenosti zaradi popoldneva, ko naj bi spet zapihala burja.

KDAJ BO KONEC EVAKUACIJE?

Zelo težke dneve in noči preživljajo tudi prebivalci tamkajšnjih vasi, ki bodo morali zapustiti svoje domove. V četrtek so namreč evakuirali prebivalce Vrha, Devetakov, Vižintinov in Poljan. Odločitev, kdaj se bodo lahko vrnili domov, pripada oblastem, župana pa danes zjutraj še nista mogla napovedovati, kdaj bosta lahko odredila konec evakuacije. Po zgledu iz Jamelj iz prejšnjega tedna sicer ni izključeno, da bo evakuacija veljala tudi prihodnjo noč. Kot sta povedala župana, pa je trenutno preveč zgodaj, predvsem pa je v igri preveč spremenljivk, da bi se lahko napovedala katerakoli časovnica.