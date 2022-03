Razpadajoči jezuitski kompleks čaka obnova

Nekdanji jezuitski kompleks Stella matutina z razpadajočo gledališko dvorano – kinodvorano v Ulici Nizza v Gorici bodo obnovili. Videmska univerza in spomeniško varstvo sta se dogovorili za prenovo objekta, za kar bosta izkoristila finančni prispevek 1.250.000 evrov, ki ga je ministrstvo za kulturne dejavnosti in turizem dalo na razpolago že leta 2018.

Videmska univerza je odkupila od Jezuitov 2500 kvadratnih metrov kompleksa leta 2006. Takrat so na območju načrtovali ureditev univerzitetnega kampusa, vendar je načrt ostal na papirju zaradi pomanjkanja sredstev.Z novim dogovorom so določili, katere so prioritete obnove. Najprej bodo območje ustrezno zavarovali in iz njega odpeljali ruševine; zatem bodo preverili stanje objektov in njihovo potresno varnost. Takoj zatem bodo v skladu z razpoložljivimi sredstvi poskrbeli za prenovitvena dela. Stroške gradbenih del bo poravnalo spomeniško varstvo, ki bo tudi poskrbelo, da bo med načrtovanjem prenove upoštevana arhitekturna vrednost objektov. Videmska univerza se je obvezala, da bo v roku dveh mesecev po podpisu dogovora pripravila časovnico gradbenih del.