Razpisali drugo tekmovanje Musica Goritiensis

Prva edicija je bila kljub prisilnim zamikom in delni spletni različici zelo pozitivna izkušnja. Slovenski center za glasbeno vzgojo Emil Komel je v sodelovanju s Kulturnim centrom Lojze Bratuž zato pred kratkim objavil razpis za drugo Mednarodno tekmovanje Musica Goritiensis, ki bo po načrtih potekalo od 21. do 25. aprila. Rok za oddajo prijave je 20. marec, kot v lanski izvedbi bodo udeleženci tudi letos tekmovali v klavirju, violini, violončelu in solopetju.

»Lanska izkušnja je bila več kot pozitivna, bili smo izredno zadovoljni, čeprav ni šlo vse po načrtih. Mislili smo namreč, da bomo prvo izvedbo lahko izpeljali v živo ... Zaradi nastalih pandemičnih razmer smo dvakrat premaknili rok, da bi tekmovanje lahko izvedli v živo, na koncu pa smo se morali odločiti za spletno tekmovanje. Razmere niso bile tako hude v Italiji, temveč v državah okoli po svetu, iz katerih so prihajali naši tekmovalci. Zadovoljni smo, ker smo imeli 90 tekmovalcev iz 22 držav, od ZDA do Kitajske: glas o tekmovanju je segel daleč v svet,« pravi ravnateljica SCGV Emil Komel in hkrati umetniška vodja nagrade Alessandra Schettino. Tekmovanje kot tako je potekalo na spletu, konec avgusta pa so organizatorji vseeno izpeljali nagrajevanje in koncert nagrajencev v živo, ob prisotnosti tudi nekaterih članov žirije. »Organizirali smo tudi nekatere koncerte za nagrajence, kot predvideva razpis, ob denarni nagradi,« je dodala Schettino. Za letošnjo izvedbo naj bi bili obeti nekoliko boljši z vidika pandemičnih ovir. »Spremljam dogajanje v akademijah in glasbenih ustanovah po Evropi in za razliko od tega, kar se je dogajalo lani, ustanove delujejo. Ni takega močnega zaprtja, zaradi katerega bi bilo delovanje ohromljeno,« pravi Alessandra Schettino, ki upa, da bo drugo tekmovanje Musica Goritiensis lahko v celoti potekalo v živo.Novost, ki jo načrtujejo za letošnjo izvedbo, je delna organizacija tekmovanja v Novi Gorici. »Med tesnimi partnerji projekta sta namreč tudi Glasbena šola Nova Gorica in novogoriški Kulturni dom, saj se želimo še bolj povezati čezmejno,« pravi umetniška vodja.