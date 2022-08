Razpisali idejni natečaj za novi šolski kampus

Dežela Furlanija - Julijska krajina oz. zavod za upravno decentralizacijo Gorica je objavil razpis za načrtovanje bodočega kampusa drugostopenjskih srednjih šol Scipio Slataper in Galileo Galilei. Nova objekta bosta zrasla na območju nekdanje splošne bolnišnice v Ulici Vittorio Veneto, ki že dalj časa žalostno propada in išče nove vsebine: pred desetletjem je na krilih ustanovitve EZTS GO javnost navdušil predlog, da bi v njej našla sedež evropska univerza ali čezmejni univerzitetni kampus, nato se je pred dvema letoma porodila ne ravno posrečena ideja, da bi na tistem območju zgradili evropski zapor. Nič od tega se ni uresničilo, tokrat pa naj bi bilo drugače, saj Dežela FJK – lastnica stavbe – misli resno: obstoječi objekt namerava porušiti, na njegovem mestu pa bi zgradila novi stavbi. Šlo bo za prvi kampus drugostopenjske srednje šole na deželni ravni.

NA POTEZI NAČRTOVALCI

Načrtovalni postopek so razdelili na dva dela. Od objave razpisa, ki je bila pred nekaj dnevi, in do roka za oddajo, ki bo 3. oktobra, lahko zainteresirani strokovnjaki sodelujejo pri idejnem natečaju. Pripraviti morajo začetni načrt za oba sklopa del: eden zadeva gradnjo šole Slataper, drugi pa za gradnjo šole Galilei. Približna ocena stroškov za gradnjo obeh objektov znaša več kot 22 milijonov evrov. Za šolo Slataper predvidevajo 10.431.963 evrov, za šolo Galilei pa malenkost več, in sicer 11.791.665 evrov. Prvouvrščeni na idejnem natečaju bo prejel 40.000 evrov, drugo- in tretjeuvrščeni pa skupno 10.000 evrov. Po prvi fazi natečaja bo komisija, ki jo bodo imenovali do 4. oktobra, izbrala pet najboljših predlogov, katerih avtorji se bodo nato uvrstili v drugo fazo. Do 15. decembra bodo morali oddati izdelan načrt in vse potrebne dokumente. Celoten postopek in vsa potrebna dokumentacija ter informacije so na voljo na spletni strani eappalti.regione.fvg.it. Za sodelovanje v prvi fazi postopka bodo morali kandidati oddati tako grafične kot pisne elaborate, predstavitveni posnetek projekta in kratek povzetek projektnega predloga. V drugem delu bo treba projekt seveda predstaviti veliko bolj podrobno. Ocenjevanje prvega dela projekta bo temeljilo na arhitektonski in krajinski kakovosti, funkcionalnosti in inovativnosti ter trajnostnem vidiku.