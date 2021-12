Razpisali še šest delovnih mest

Goriška občina je v prejšnjih dneh objavila razpis za šest novih delovnih mest. Zaposliti nameravajo štiri upravno-računovodske svetovalce ter dva tehnika za okoljski urad. Ko bo občina pokrila še ta delovna mesta, bo dosegla napovedanih 23 zaposlitev, ki so bile predvidene v načrtu za leto 2021.

»Cilj vsake kadrovske okrepitve mora biti povišanje kakovosti storitev za občane. Goriška občina se trudi, da bi ohranila kakovosten nivoj in krila morebitne kritične točke; zaradi tega je ključnega pomena, da jamčimo nadomeščanje osebja. To smo naredili, kar se je dalo. Ni šlo vedno brez težav. Nekateri nujni razpisi za mobilnost, na primer, so ostali brez kandidatov. V glavnem pa smo, ko se je dalo, na potrebe odreagirali čim hitreje, za kar se zahvaljujem uradu za osebje,« je povedala občinska odbornica za osebje Marilena Bernobich. Goriška občina je v nekaj manj kot petih letih zaposlila nad 160 ljudi. Skoraj sto jih je podpisalo pogodbo za nedoločen čas, okoli 70 pa za določen čas.

Informacije o dveh novih razpisih so na voljo na spletni strani goriške občine pod razdelkom »Transparentna uprava – Razpisi«. Rok za vložitev spletne kandidature se izteče 17. januarja. Za mesto upravno-računovodskega svetovalca (kategorija C) je potrebna višješolska diploma, za višjega tehničnega uradnika (kategorija D) pa razpisni pogoji predvidevajo magistrsko diplomo na področju okoljskih in sorodnih znanosti.Če se bo na razpis prijavilo nad 100 kandidatov, bo občina izpeljala predizbor z vprašanji zaprtega tipa. V vsakem slučaju bodo za izbor izpeljali pisno in ustno preverjanje. Komisija bo preverjala znanje kandidatov na področjih ustavnega, upravnega in deželnega prava, lokalne samouprave, računovodstva in drugih sorodnih tem; za kategorijo D bodo preverjali še znanje na področju okoljskega prava. K ustnemu izpitu bodo pripuščeni samo kandidati, ki bodo na pisnem izpitu dosegli vsaj 21 točk na 30.