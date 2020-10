Neznanci so v noči s petka na današnji dan razstrelili bankomat v Koprivnem. Okrog 2. ure je stanovalce Verdijeve ulice prebudil močan pok; mislili so, da gre za nesrečo, medtem ko so v resnici bili na delu tatovi. Razstrelili so bankomat zavoda Cassa rurale FVG, iz njega ukradli denar in se z avtomobilom znamke audi odpeljali neznano kam. Preiskavo vodijo karabinjerji iz Gradišča.