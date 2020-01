Neznanci so ponoči razstrelili bankomat zavoda Banca Rurale Fvg v Ločniku in pobegnili z okrog 50.000 evri. Do eksplozije je prišlo okrog 2.30, kmalu zatem so prihiteli na kraj karabinjerji iz Gorice, toda tatovi so že pobegnili. Gmotna škoda je velika. Eksplozija je občutno poškodovala tudi prostore bančnega zavoda. Po neuradnih podatkih naj bi šlo za tri ali štiri zakrinkane osebe, ki naj bi prispele na kraj s temnim avtomobilom.