Razstrelili bodo dimnik nekdanje tovarne tobaka

Dimnik nekdanje tovarne tobaka na Drevoredu 20. septembra v Gorici bodo razstrelili. Za njegovo odstranitev s kontrolirano eksplozijo, ki jo bodo izvedli v ponedeljek, 16. decembra, ob 14. uri, so se odločili zaradi dotrajanosti objekta in nevarnosti, da se bo porušil sam od sebe. Usodo dimnika so zapečatili na srečanju na goriški prefekturi, ki so se ga udeležili vodja tehnične območne komisije za eksplozivne substance, Antonio Falso, vodja kriminalistov na kvesturi, Gennaro D’Agnese, polkovnik karabinjerjev Roberto Scalabrin ter predstavniki gasilcev, občinske službe, mestnih redarjev in podjetja, ki bo poskrbelo za razstrelitev. Dimnik so zgradili leta 1953, zaradi tveganja, da se sam sesuje, pa priporočajo razstrelitev z eksplozivom, za nakup katerega je kvestura že prižgala zeleno luč. Razstrelitev bo po besedah predstavnika podjetja, ki bo zanjo poskrbelo, trajala le nekaj minut. Prvo eksplozijo bo najavil zvok trobente, sledila bo še druga. Pred začetkom razstrelitve bodo dimnik zavarovali z jekleno mrežo in geotekstili, kar naj bi preprečilo širjenje drobcev.

