Razvojna naveza briških občin

Briške občine združujejo moči, da bi s povezovanjem izboljšale svoje storitve in hkrati da bi skupaj pripravile strategijo, ki bi jim zagotovila gospodarski in zlasti turistični razvoj. Dogovor o sodelovanju je podpisalo deset občin – Krmin, Koprivno, Dolenje, Fara, Mariano, Moraro, Medea, Moš, Šlovrenc in Števerjan.

»Obvezali smo se za petletno sodelovanje; dogovor so potrdili občinski sveti vseh desetih občin, zdaj že pripravljamo vrsto konvencij, o katerih bodo ravno tako razpravljali posamezni občinski sveti. Sodelovanja si želimo na področju civilne zaščite, uporabe strojev, delovanja urada za proizvodne dejavnosti; pomagati si želimo z izmenjavo osebja, z nudenjem raznih skupnih storitev,« je pred četrtkovim podpisom dogovora v mestni hiši v Krminu poudaril domači župan Roberto Felcaro, ki je pojasnil, da želijo skupaj pripraviti tudi razvojno strategijo za preporod Brd. »Vsaka občina lahko sama po svoje stori bolj malo; skupaj pa le nekaj veljamo in lahko tudi dvignemo glas ob najrazličnejših omizjih,« je pojasnil Felcaro in opozoril, da v desetih briških občinah skupno živi 18.000 ljudi.

Srečanja se je udeležila tudi števerjanska županja Franca Padovan, ki je v dvojezičnem nagovoru tudi sama poudarila potrebo po sodelovanju. »Sama opravljam že tretji županski mandat in že med prvim smo se s takratnim kolegom iz Dolenj Diegom Bernardisem prizadevali za vzpostavitev sodelovanja med briškimi občinami. Prepričana sem, da je v sodelovanju velik potencial; ob Unescovi kandidaturi velja poudariti, da ima velik razvojni potencial tudi naziv Evropske prestolnice kulture, ki sta ga za leto 2025 pridobili Nova Gorica in Gorica. Pred nami so številne priložnosti, ki jih gre zagrabiti,« je poudarila Franca Padovan.