Rdeča preveč ... »rdeča«

Tržiška občina je dala prebarvati nekaj kolesarskih stez. V torek se je cestarsko podjetje lotilo dela na Drevoredu San Marco; delavci so stezo prebarvali z rdečo barvo, ki pa je bila očitno preveč ... »rdeča«. Takoj se je na socialnih omrežjih pojavilo nekaj šaljivih objav na račun desnosredinske uprave in kromatične izbire, ki ni v skladu z njenimi političnimi prepričanji. Ne vemo, če so zbadljivke dosegle županjo Anno Cisint, ki se je kakorkoli premislila in podjetju naročila, naj prebarva rdeče steze s sivo barvo. Delo je steklo včeraj; kolesarske površine postajajo sive, in sicer v pričakovanju, da bodo septembra dobile novo, že tretjo barvo: takrat naj bi jih namreč prebarvali v zeleno.