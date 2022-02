Referendum za kolesarsko stezo dokončno odpisan

Odbor kolesarjev je prejel tudi uradno sporočilo goriških občinskih garantov: referenduma o kolesarski stezi na Korzu Italia ne bo, saj je bila zahteva po njegovi izvedbi zavrnjena zaradi pomanjkanja zadostnega števila podpisov.

»Glede na razplet iz zadnjih tednov smo tovrstno določitev pričakovali,« pojasnjuje predstavnik odbora kolesarjev Marko Marinčič, po katerem so garanti razveljavili 216 podpisov, tako da jih je ostalo 1482, osemnajst premalo. Garanti so ugotovili, da je bilo 23 dvojnih podpisov. »Nekateri so dvakrat podpisali zahtevo po sklicu referenduma, zato ker je preteklo kar nekaj časa med predložitvijo prvih podpisov in nadaljevanjem zbiranja; mnogi niso niti vedeli, da tega ne smejo storiti. Poleg tega so garanti razveljavili še 73 podpisov občanov, ki niso vpisani v volilne sezname; med njimi so tuji državljani, ki imajo v Gorici bivališče, vendar nimajo volilne pravice. Nekaj je državljanov drugih evropskih držav, ki bi imeli volilno pravico, če bi se vpisali v poseben seznam. Ne nazadnje se je nabralo tudi nekaj podpisov italijanskih državljanov, ki so se preselili v goriško občino, ki v njej že imajo bivališče, vendar jih še niso vpisali v volilne sezname, saj gre za postopek, ki se včasih vleče tudi eno leto,« pravi Marinčič in opozarja, da je »smrtni« udarec nabirki predstavljala razveljavitev 120 podpisov, do katere je prišlo, ker na koncu obrazcev ni bilo podpisa občinskega svetnika, ki jih je overovil. »Garanti so ugotovili nepravilnost na štirih polah s skupno 120 podpisi. Ker smo obrazce vročili volilnemu uradu en mesec pred iztekom predvidenega roka, bi nas lahko uslužbenci opozorili na pomanjkljivost. V resnici tega niso naredili, ker so očitno hoteli izkoristiti napako za razveljavitev podpisov in referenduma,« pravi Marinčič, ki ugotavlja, da je župan Rodolfo Ziberna vseskozi nasprotoval referendumu.