Rekordnih 413 stojnic ... za vse okuse

Vilice, na katerih stojijo oz. slonijo štiri osebe, njihov videz pa ponazarja raznolikost svetovnega prebivalstva. Hrana in mednarodni pridih sta sporočilo deloma prenovljene celostne grafične podobe, s katero Občina Gorica promovira letošnjo, že šestnajsto izvedbo, Okusov ob meji. Letošnja prireditev, ki bo od četrtka do nedelje, 26. do 29. septembra, je po besedah organizatorjev že rekordna, saj bo eno-gastronomskih stojnic 413 (lani jih je bilo 360), ki prihajajo iz 54 različnih držav vseh celin, nameščene pa bodo na 20 lokacijah. Poulično prireditev bo uvedla goriška pevka Tish (Tijana Borić), ki bo v četrtek, 26. septembra, prerezala simbolni trak, po uradnem delu predstavitve bo prireditev popestrila s koncertom.Glavna novost letošnje ponudbe poulične hrane bodo, kakor že napovedano pred časom, dobrote afriške celine. Nova vas, v kateri bodo obiskovalci lahko poskusili dobrote, značilne za Tunizijo, Madagaskar, Nigerijo, Senegal, Slonokoščeno obalo, Etiopijo, Egipt in druge afriške države, bo na Verdijevem korzu med muzejem kompleksa sv. Klare in poštno stavbo: skupno bo v afriški vasi zaživelo 19 stojnic.

