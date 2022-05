Reševali plezalko na Gradini

Gorski reševalci so včeraj posredovali nedaleč od zavetišča Cadorna pri Doberdobskem jezeru, kjer se je med plezanjem na Gradini poškodovala 38-letna plezalka iz Ljubljane. Spodrsnilo ji je in je padla, pri čemer je udarila ob skalo in si poškodovala nogo. Reševalna akcija, pri kateri so sodelovali tudi gasilci in zdravstveno osebje službe 118, je stekla malo po 18. uri. Reševalci so ji nudili prvo pomoč kar v steni, nato so jo privezali in previdno spustili na varno. Z nosilom so jo prenesli do reševalnega vozila, s katerim so jo prepeljali v bolnišnico. Posredovanje se je zaključilo ob 20.30.