Rešili bodo vozel koncesij

Prizadevali si bodo za povečanje zaposlitvene ravni in za izboljšanje železniškega omrežja. Tržiška županja Anna Cisint se je danes srečala s predsednikom pristaniškega sistema vzhodnega Jadrana Zenom D’Agostinom, s katerim se je pogovorila o projektih za razvoj tržiškega pristanišča Portorosega.

»Leto 2021 začenjamo z reševanjem vozla koncesij, kar zagotavlja nove naložbe in dvig zaposlitvene ravni, poleg tega sem prepričana, da bo letos končno le stekla poglobitev vplovnega kanala, na katerega čakamo že preveč let,« je ob zaključku srečanja poudarila županja in pojasnila, da je sodelovanje tako s pristaniško upravo kot z deželno vlado zelo dobro, kar omogoča nadaljnje načrtovanje in delo.