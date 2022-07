»Rešili ste nam vas« (video)

Iz Jamelj se na daljavo zahvaljujejo gasilcem z vseh koncev Slovenije, ki so v sredo skupaj s kolegi iz vse Furlanije - Julijske krajine ter s pripadniki civilne zaščite in gozdne straže prispevali k obrambi vasi pred uničujočim požarom. »Ko je bilo najbolj nevarno in je ogenj dosegel rob hiš, je bilo v vasi tudi veliko gasilcev iz vse Slovenije, ki so takoj spopadli z ognjenimi zublji. Rešili so nam številne hiše, ki bi drugače zgorele,« poudarja domačin Fabio Leghissa, ki sicer živi v Ljubljani, vendar se je vrnil domov pred dnevi, ko je kazalo, da je njegova rojstna vas ogrožena. Še nekaj drugih jameljskih fantov in mož je med požarom ostalo v vasi, tako da so tudi sami poskrbeli za zaščito svojih domov pred ognjem in gasilcem posredovali več informacij o značilnostih kraškega terena pod vasjo.

Slovenski gasilci – največ jih je bilo iz vrst Kraške gasilske brigade iz Sežane – so ognju kljubovali skupaj s kolegi iz Vidma, Pordenona, Trsta in Gorice; bistvena je bila pomoč iz zraka, ki so jo zagotavljal gasilski helikopter iz Benetk, dva helikopterja civilne zaščite in kanader iz Rima; pri gašenju so sodelovali tudi pripadniki gozdne straže in civilne zaščite iz Doberdoba, Foljana-Redipulje, Šlovrenca in iz drugih krajev. »Požar so gasili tudi gasilci iz Murske sobote, Maribora, Ljubljane, pri Kaščevih na Kržadi so hišo branili pred ognjem gasilci iz Lokvice pri Metliki,« poudarja Leghissa, ki se je gasilcem iz Slovenije zahvalil tudi s postom na Facebooku, ki je že prejel številne všečke.

V četrtek je dolga kolona gasilskih vozil z registrskimi tablami iz vse Slovenije spet peljala mimo Jamelj, saj so se gasilci odpravljali gasit požar h Klaričem, v Brestovico, Temnico, Vojščico in ostale sosednje kraje. Leghissa je bil takrat ravno ob cesti, ki vodi proti nekdanjemu mejnemu prehodu pri Klaričih. Gasilce je pozdravljal in se jim zahvaljeval s solzami v očeh; pri tem je posnel video, ki smo ga že včeraj objavili na naši Facebook strani – do večernih ur je presegel dvajset tisoč ogledov.