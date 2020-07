»Rešitev je v zvočnem opozorilu«

Na tragičen dogodek - utopitev desetletnega dečka v Soči - se je v sredo odzval novogoriški župan Klemen Miklavič, ki je že stopil v stik s Soškimi elektrarnami in se zavzel, da bi poskrbeli za posebno zvočno opozorilo pred nihanjem vodostaja reke Soče.

»Dvig zapornic je precej predvidljiv, zato bi bil poseben zvočni signal, s katerim bi kopalce opozorili na morebitno nevarnost, po mojem mnenju najboljša rešitev,« poudarja župan, ki računa na posluh Soških elektrarn, saj ima z njimi občina dobre odnose. Prav tako bodo o tem obvestili Holding slovenskih elektrarn. Miklavič izpostavlja tudi, da je kopališče v Solkanu izjemno priljubljeno tako med domačini kot turisti, zato občini seveda ne more biti vseeno, kaj se tam dogaja. »Domačini sicer dobro poznajo pasti Soče, mnogi obiskovalci pa se jih ne zavedajo,« meni in opozarja, da divje vode zahtevajo spoštovanje in previdnost. Novogoriška občina je sicer skupaj s Soškimi elektrarnami ob kopalnih vodah Soče v Solkanu doslej postavila tri opozorilne table, za dve pa so poskrbeli v Kajak centru Solkan.