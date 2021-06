»Rešitev terja sodelovanje prav vseh vpletenih strani«

V Novi Gorici so obisk ministra Andreja Vizjaka dolgo pričakovali tudi v zvezi z zagotavljanjem varnosti kopalcev v Soči na območju starega jezu v Solkanu. Presekal naj bi gordijski vozel okrog prilagoditve vodnega režima na Soči v dnevnem času med kopalno sezono, ki se je sicer že začela. Minister je med sredinem obiskom novogoriškemu županu Klemnu Miklaviču obljubil posredovanje pri Holdingu slovenskih elektrarn glede tega, občino pa je pozval k uvedbi osebe, ki bi na območju Kajak centra v Solkanu kopalce dnevno obveščala o nevarnostih in spremembah vodnega režima.Župan je ministru predstavil sklep novogoriškega mestnega sveta, ki ga obvezuje, da stopi v kontakt s koncesionarjem, Soškimi elektrarnami Nova Gorica (SENG) da se vodni režim za kopalno sezono 2021 nemudoma spremeni. Župan je v pogovoru z ministrom poudaril, da je pri uvajanju ukrepov za zagotavljanje varnosti na reki Soči bistvenega pomena odprava vzroka utopitev oziroma nesreč, to je po županovih besedah nenaden dvig vodne gladine.Minister je prepričan, da je do rešitve mogoče priti, da pa morajo pri tem sodelovati tako Holding slovenskih elektrarn, ki je lastnik SENG, kot tudi občina in ne nazadnje kopalci. »Menim, da se lahko z minimalnimi napori da oblikovati vozne rede in obvestiti kopalce kak dan v naprej o tem, kako bo hidroelektrarna obratovala. Tudi Mestna občina Nova Gorica je del te infrastrukture obveščanja,« je povedal minister, ki je prepričan, da bi lahko SENG tudi ob izrednih dogodkih, ki terjajo nenadno povečanje pretoka reke, pravočasno obvestil kopalce. Ti pa morajo tudi vzeti v zakup določeno izpostavljenost nevarnosti, je še dodal minister.Menjava koncesijske pogodbe za hidroelektrarno po njegovem mnenju ni potrebna. »Režim obratovanja hidroelektrarne v občutljivem delu dneva in leta, ko so kopalci na kopališču, je treba zasnovati tako, da na podlagi voznih redov ne povzroča nevarnosti,« je dodal in ob tem najavil, da Soča v Solkanu tudi v bodoče ne bo izvzeta iz seznama kopalnih voda, kjer se opravlja vzorčenje vode.

Tudi občina namerava opraviti svoj del naloge za povečanje varnosti: poleg barvnih stebričkov in opozorilnih tabel, ki jih je postavila že lani, te dni pripravlja vse potrebno za namestitev opozorilne jeklenice čez Sočo, ki bo postavljena sredi prihodnjega tedna. V naslednjih dneh pričakujejo tudi podpisano pogodbo o stavbni pravici z Ministrstva za okolje in prostor, da bodo lahko v kratkem uredili dostopne poti do Soče za reševalce.

V sredo popoldan so se na obisk ministra z izjavo za javnost odzvali tudi v SENG. Direktor Radovan Jereb je znova poudaril, da delajo v skladu s koncesijsko pogodbo in zakonom. »Nimamo pristojnosti, da bi omejevali delovanje elektrarne,« je povedal jereb in dodal, da v družbi pozdravljajo angažiranje ministra Vizjaka pri reševanju te problematike. S predlaganimi rešitvami s strani ministra včeraj še niso bili seznanjeni.