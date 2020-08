Rešitve glede varnosti na Soči bo iskala projektna skupina

Z namenom iskanja dolgoročnih in strokovnih rešitev glede varnosti na Soči v Solkanu sta se včeraj v novogoriški mestni hiši z županom Klemnom Miklavičem sestala generalni direktor Holdinga slovenskih elektrarn (HSE) Stojan Nikolić in direktor Soških elektrarn Nova Gorica (SENG) Radovan Jereb. Izkupiček sestanka, ki so ga označili kot konstruktivnega, je dogovor o sklicu projektne strokovne skupine, ki naj bi do konca leta našla dolgoročno rešitev za zagotavljanje varnosti na Soči v Solkanu za vse uporabnike: tako za športnike kot tudi za rekreativne plavalce oz. turiste.

Omenjeno projektno strokovno skupino bo koordinirala mestna občina. Vanjo bodo povabljeni predstavniki stroke s področja reševanja, kot so reševalci, potapljači, gasilci in civilna zaščita, predstavniki institucionalnih deležnikov, na primer Javni zavod za šport in Kajak klub Soške elektrarne, ter predstavniki HSE, SENG-a, Ministrstva za infrastrukturo ter novogoriške mestne občine. Povabila k sodelovanju v projektni strokovni skupini bodo razposlana prihodnji teden.