Restavrirali so krstilnik goriških uršulink

Restavriran krstilnik iz 18. stoletja se je v prejšnjih dneh pridružil zbirki zaklada uršulink, ki ga je deželni zavod Erpac nakupil pred približno dvema letoma in ga postavil na ogled v muzeju v grajskem naselju. Izdelavo krstilnika je aprila leta 1748 naročila predstojnica goriškega uršulinskega samostana Giovanna Eleonora Prata. Izdelal ga je goriški kipar Ermacora Bensa, krstilnik pa je krasil cerkev znotraj samostana in preživel tudi uničenje prve svetovne vojne. Krstilnik je po nakupu s strani zavoda Erpac bilo potrebno očistiti in restavrirati. Deželno spomeniško varstvo je sprejelo načrt za restavriranje, nato pa ga je prevzelo specializirano podjetje Malvestio Diego iz kraja Concordia Sagittaria pri Benetkah. Po podatkih, ki so na voljo, je bil njegov avtor, goriški kipar Ermacora Bensa, brat Francesca Bense, ki je bil tudi kipar. Ermacora Bensa je sodeloval z Giuseppejem Percivalejem pri izdelavi stranskih oltarjev cerkve v Marianu in drugih oltarjev v Chioprisu in Turjaku. Glede na okrasni pristop se vsa ta dela navdihujejo po Pacassiju. Možno je, dodajajo pri zavodu Erpac, da je poleg oltarjev Bensa bil avtor tudi drugih kiparskih del na Goriškem.