Rešujejo birokratske vozle

Ukrajinsko podjetje Listrade ima za nekdanjo tovarno Sweet v Štandrežu ambiciozne načrte, vendar mora za njihovo uresničitev najprej rešiti vrsto birokratskih vozlov. Včeraj sta obrat, v katerem so nekoč proizvajali čokoladna jajčka in žalostno sameva od spomladi 2013, obiskala goriški župan Rodolfo Ziberna in Marco Toson, ukrajinski konzul za Furlanijo - Julijsko krajino, Veneto in Trentinsko-Južno Tirolsko.

»Skupno razpolagamo z 19.000 kvadratnimi metri pokritih površin. V prvi fazi bomo uredili halo, v kateri bomo proizvajali lepenkasto embalažo. Stroji so že v Ukrajini, vendar moramo pridobiti vse potrebne dokumente za njihov prevoz v Italijo. Pričakovali smo, da bo šlo hitreje, a kaj ko nam je v prejšnjih mesecih račune prekrižal koronavirus, zaradi katerega se je vse skupaj upočasnilo,« je včeraj županu in konzulu pojasnila Marta Prokuda, ki za podjetje Listrade skrbi za upravne postopke, ob zaključku katerih bodo odprli prenovljeno tovarno ob robu Štandreža.