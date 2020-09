Revolucija na goriškem Korzu Italia

V kratkem, predvidoma že konec septembra, se bo prometna ureditev v goriškem mestnem središču korenito spremenila. Goriški občinski odbor je na četrtkovi seji sprejel načrt, ki predvideva poskusno uvedbo enosmernega avtomobilskega prometa na Korzu Italia; na ta način bodo sprehajalna pasova med trgovinami in lokali ter cesto namenili izključno pešcem in mizicam, za kolesarje pa bodo uredili dvosmerno stezo, ki bo zasedala del sedanjega vozišča.

Predlog nove prometne ureditve je izdelal načrtovalec Daniele Orzan. Promet po Korzu Italia bo potekal enosmerno v smeri proti severu, torej od železniške postaje proti središču mesta. Na levem delu cestišča bodo uredili dvosmerno kolesarsko stezo, ki bo široka poltretji meter in jo bo od vozišča ločeval meter širok varovalni pas. Avtomobile bo mogoče parkirati na obeh straneh enosmernega voznega pasu, zato se število razpoložljivih parkirnih mest v tem delu Gorice ne bo bistveno spremenilo. V bližini Trga Saba bo parkiranje brezplačno in časovno omejeno, od križišča s Pitterijevo ulico dalje pa bo plačljivo. Dvosmerna kolesarska steza se bo začela na križišču s Trgom Saba in se bo zaključila na križišču z Verdijevim korzom. Enosmeren bo postal tudi del Diazove ulice, in sicer od križišča s korzoma do križišča z Rismondovo ulico. Prometni režim bodo spremenili še v Buonarrotievi in Canovovi ulici ob Spominskem parku; v prvo bomo po novem lahko zavijali le iz Ulice Duca d’Aosta, v drugo pa s Korza Italia. Obe ostajata, kot doslej, enosmerni.

V poskusnem obdobju, ki bo predvidoma trajalo eno leto, bodo na novo prometno ureditev opozarjale vertikalna in horizontalna prometna signalizacija ter premične ovire, v primeru, da se bo izkazala za ustrezno, pa bodo s pločnikom poskrbeli še za trajno ločitev kolesarske steze od ceste. Po Korzu Italia ter v ulicah Goldoni, Parini in Bosizio bo omejitev hitrosti 30 km/h.