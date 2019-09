Režiser Matteo Oleotto spet na delu v Gorici

Gorica bo že drugič v teku enega leta »nastopala« v televizijski produkciji, ki jo bodo predvajali na državni mreži RAI. Goriški režiser Matteo Oleotto je s svojo snemalno ekipo včeraj začel snemati film »Al posto delle stelle« (Namesto zvezd), ki spada v televizijski niz »Purché finisca bene«. Včeraj je bilo snemalno ekipo, režiserja in igralce opaziti v Ljudskem vrtu v Gorici. V 90-minutni romantični komediji nastopata v glavnih vlogah Alessandro Roja in Pilar Fogliati, med igralci naj bi bila tudi Emanuela Grimalda, ki je že nastopala v prejšnji Oleottovi nadaljevanki. Snemalno obdobje bo trajalo štiri tedne, poleg Gorice se ekipa odpravlja tudi v Videm, Krmin in Gradež. Oleotto bo tokrat izključno režiser, ne pa tudi scenarist, kot je veljalo za nadaljevanko »Volevo fare la rockstar« ki jo je v prejšnjih mesecih snemal v Gorici. Producent filma je produkcijska hiša Pepito, ki je z goriškim režiserjem Matteom Oleottom že sodelovala pri prejšnji nadaljevanki.

