»Ribo« bodo »hranili« s plutovino

V Tržiču so postavili še en zbiralnik odpadkov v obliki ribe, namenjen pa bo plutovini. Iz kovinske mreže sta ga oblikovala Thomas Peres in Cristiano Leban, včeraj so ga predali namenu v mestnem parku Unicef nedaleč od Trga Republike. Postavitev še ene »ribe« so napovedali že med poletjem, ko so v Marini Julii namestili »ribo« za zbiranje plastičnih zamaškov; od avgusta do septembra so skupno zbrali 400.000 zamaškov, ki skupno tehtajo skoraj eno tono. Kdor je zamaške odvrgel v zabojnik v Marini Julii, je prispeval k učinkovitejšemu sortiranju odpadkov; hkrati je poskrbel tudi za človekoljubno gesto, saj bo tržiška občina izkupiček od prodaje zamaškov specializiranemu podjetju namenila hospicu Vie di Natale v Avianu.

Na tržiški občini upajo, da bodo občani v nov zbiralnik v parku Unicef odvrgli čim več zamaškov s silvestrskih zabav in z drugih prazničnih prireditev.