Rimsko ladjo si bodo lahko vsi ogledali

Antično rimsko plovilo, ki leži na dnu gradeške lagune, bodo zaščitili in poskrbeli, da bo na ogled potapljačem in ne samo njim. V sklopu projekta UnderwaterMuse, ki spada v program za čezmejno sodelovanje Interreg Italia-Croazia 2014-2020, se je včeraj začel prvi izmed treh posegov za zaščito, varstvo in ovrednotenje arheoloških ostankov rimske ladje Grado 2, ki leži na 19 metrih globine v gradeškem morju. Cilj projekta UnderwaterMuse je ovrednotenje arheološke dediščine v Jadranskem morju s pomočjo parkov in podmorskih poti ter z inovativnimi digitalnimi vsebinami, preko katerih si bo mogoče arheološke ostanke ogledati od blizu tudi na kopnem. Projekt je nastal v organizaciji Deželnega zavoda za kulturno dediščino Dežele FJK v sodelovanju z Univerzo Ca’Foscari iz Benetk, Deželo Apulija, agencijo Rera iz Splita in Občino Kaštela.

Ostanke rimske ladje Grado 2 so našli pred enaindvajsetimi leti na dnu gradeške lagune, že istega leta pa je gradeška uprava začela z raziskovanjem arheoloških ostankov. Raziskovalci Univerze v Catanii so na ladji našli ostanke tovora amfor, ki so jih najverjetneje uporabljali za prevažanje vina in so jih izdelovali med 4. in 5. stoletjem pred našim štetjem v Toskani, Laciju, v Južni Italiji in na Siciliji. Šlo naj bi za najstarejši tovor amfor v Jadranskem morju, ki izhajajo iz časa pred ustanovitvijo Ogleja.