Ritenski umik je najboljša odločitev

Na družbenih omrežjih je te dni zaokrožil posnetek medveda, ki se je sprehajal med drevjem v bližini gozdne ceste. Nekdo ga je posnel iz avtomobila. Posnetek naj bi nastal na območju Lokev oz. Trnovskega gozda, žal pa nam avtorja ni uspelo odkriti, da bi lahko preverili verodostojnost te informacije. Obrnili pa smo se na Domna Šebenika iz Zavoda za gozdove Slovenije, ki ima na skrbi revir na Trnovem. Povedal je, da je Trnovski gozd življenjsko območje medveda in da ni nič nenavadnega, če sprehajalci naletijo nanj.Medveda se po njegovih besedah lahko sreča celo bližje dolini, saj v iskanju hrane odrasla žival lahko prehodi tudi po 50 kilometrov na dan. Težav oz. napadov medveda na omenjenem območju ne beležijo, si pa kosmatinci radi privoščijo sadje iz kakšnega sadovnjaka ali med iz čebelnjaka. Šebenik obiskovalcem gozdov svetuje, naj med hojo opozarjajo nase, že govorjenje bo medveda opozorilo na prisotnost ljudi in običajno se jim bo umaknil in jih z varne razdalje zgolj opazoval. Več težav lahko nastane, če se človek neprevidno in nenadoma znajde med medvedko in njenimi mladiči, tedaj jih bo branila. »Medvedka v takem primeru zgolj zagrozi, napadi so redki. Težava so tudi psi, ki v gozdu niso pripeti na povodcu,« opozarja Šebenik. Pes zna z lajanjem medveda izzvati, da ga ta razume kot grožnjo, zato ga lahko napade, še zlasti, če gre za medvedko, ki brani mladiča. Pes v takem primeru običajno steče v zavetje k lastniku in »s seboj« do človeka pripelje tudi besnega medveda. Če pride do srečanja z medvedom, Šebenik svetuje počasen ritenski umik, saj bi paničen pobeg znal pri živali vzbuditi plenilski nagon. Če pa že pride do konfliktne situacije in ni drugega izhoda, kot da moramo pred medvedom zbežati, je med begom najbolje odvreči nahrbtnik, jakno, majico ... saj se bo medved najverjetneje znesel nad tem.