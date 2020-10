Robert Devetta prevzel vajeti podjetja Intra lighting

Uspešno podjetje Intra lighting iz Šempetra pri Gorici ima novo vodstvo. »Po tridesetih letih sta Marino in Marjeta Furlan sprejela zahtevno odločitev in vodenje podjetja zaupala 48-letnemu Robertu Devetti, managerju z bogatimi izkušnjami v elektro-energetskem sektorju,« so sporočili iz omenjene družbe. Devetta je nazadnje kot generalni direktor vodil družbo Marchiol, ki je prav tako kot Intra lighting družinsko podjetje. V preteklosti je bil tudi predsednik Zadružne banke Doberdob in Sovodnje ter nato podpredsednik skupne Zadružne kraške banke.

Vloga Marina Furlana, lastnika in predsednika družbe Intra lighting, ostaja strateška. Še naprej se bo po posvečal razvoju produktnega portfelja, operativne zadeve na področju komerciale, financ, kadrov in razvoja trgov pa predaja novemu direktorju. Ob predstavitvi novega izvršnega direktorja zaposlenim je Furlan med drugim povedal: »Robert Devetta je izjemno strokoven in izkušen, hkrati pa tudi kot oseba deli vrednote Intre, ki smo jih v teh tridesetih letih skupaj gradili in živeli. Podjetje je danes v rasti in dobri komercialni kondiciji. Sam se ne povsem umikam, želim se predvsem razbremeniti in se posvetiti še ostalim stvarem, ki jih imam v življenju rad«. Robert Devetta je delo že nastopil 1. oktobra.