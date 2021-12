Robert Frandolič in Peter Ferfoglia v svetu zavoda GO!2025

Novogoriški župan Klemen Miklavič je danes s sklepom imenoval dva člana sveta Zavoda GO!2025. Na skupen predlog krovnih organizacij slovenske narodne skupnosti v Italiji, SKGZ in SSO, je imenoval Roberta Frandoliča, predsednika Slovenskega deželnega gospodarskega združenja, na predlog Občine Gorica pa Petra Ferfoglio, managerja, raziskovalca in profesorja. Novogoriški mestni svetniki bodo na današnjem mestnem svetu potrjevali še štiri člane omenjenega sveta zavoda. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja jim je v potrditev poslala štiri imena: Marjana Zaharja, kot strokovnjaka s področja financ, Majo Erjavec, kot strokovnjakinjo s področja pravnih zadev, Vladimirja Peruničiča, kot predstavnika s področja dela zavoda, na predlog javnih zavodov, ki imajo sedež v Mestni občini Nova Gorica in Janeza Lebana, kot predstavnika zainteresirane javnosti na predlog Regionalnega stičišča nevladnih organizacij za Severno Primorsko/Goriško regijo.

Sedmega člana bodo izvolili zaposleni v zavodu kot svojega predstavnika.