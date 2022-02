Rojeva se nov film

Goriški režiser Matteo Oleotto je spet na delu v domačem kraju, kjer pripravlja nov film. Po zelo uspešnem prvencu Zoran, il mio nipote scemo (Zoran, moj nečak idiot), s katerim si je goriški režiser leta 2013 prislužil nagrado občinstva Tedna kritike na beneški Mostri, prihaja čas za nov celovečerec. »Dela sem se komaj lotil, tako da sem šele na začetku. Zaradi tega lahko povem le, da bo film spet sneman v naših krajih in da bo tudi tokrat čezmejno obarvan,« nam je včeraj povedal Oleotto in pristavil, da je nov filmski projekt komaj zastavil, zato gre njegove sadove pričakovati komaj čez približno dve leti. Pri pripravi novega filma bodo sodelovali razni goriški partnerji, podjetja in ustanove, ki so Oleottu stali ob strani pri raznih dosedanjih projektih in ki so združili moči tudi v novi filmski šoli Cross-Border Film School.