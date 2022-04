Ronška levica neenotno na volitve

Ronška levica ne bo nastopila enotno na prihodnjih upravnih volitvah. Dogovor Demokratske stranke in liste Ronchi al centro, da podpreta kandidaturo Maura Benvenuta, je sprožil takojšnjo reakcijo pri levičarski listi Ronchi 2030 ter pri povezanih listah Orizzonte Giovani in La Sinistra Ronchi bene Comune. Umaknili sta svoje sodelovanje z drugimi levičarskimi strankami. Koalicija občanskih list bo v kratkem predstavila svoj program in tudi svojega kandidata. Po neuradnih vesteh naj bi med najbolj možnimi kandidati bili Sara Bragato in Lorena Casasola, nekdanji odbornik Enrico Masarà in Federico Pizzin. »Že od vsega začetka je skupina občanskih list Ronchi 2030 bila na razpolago drugim političnim silam v levi sredini, vendar pod pogojem popolne prekinitve s prejšnjo upravo,« pravi tiskovni predstavnik Franco Iurlaro. »Ne nameravamo in ne potrebujemo demonizirati svojih nasprotnikov. Občani bodo odločali, kdo res zagovarja nasprotna stališča glede na logike dosedanje uprave,« še dodaja. Med ostalimi kandidati, kot znano, sta še Massimo Di Bert in Vincenzo Borgia, ki pa še nista predstavila svojih ekip. Za župana bo ponovno kandidiral tudi dosedanji vodja ronške uprave Livio Vecchiet. Kdo bodo člani njegove liste, še vedno ni jasno; gotovo pa ne bo nekaterih dosedanjih odbornikov. Vecchiet naj bi se v teh dneh pogovarjal še z eno občansko listo, ki bi mu dala podporo.