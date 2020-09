Roparja pred banko nalepila obvestilo o okvari

Policija storilcev ponedeljkovega ropa bančne poslovalnice na Dobrovem še ni prijela. Je pa v sklopu preiskave ugotovila, da sta roparja na bančni avtomat pred vhodom v omenjeno poslovalnico namestila list papirja z napisom »v okvari«. Policija naproša vse, ki bi karkoli vedeli o tem, kje je bil ta list prej nameščen, naj pokličejo na interventno številko policije 00386-113 oz. anonimni telefon 00386-80-1200. Obstaja tudi možnost, da je bil napis predhodno nameščen na tovorno dvigalo, saj je na njem pod napisom »v okvari še napis »prosim, da uporabite osebno dvigalo«, vendar ga je nekdo prelepil s kosom papirja.Kot smo poročali, sta v ponedeljek, nekaj minut pred 17. uro v bančno poslovalnico na Dobrovem vstopila zamaskirana moška in od uslužbenk zahtevala denar. Med seboj sta se pogovarjala v italijanščini, eden od storilcev je tudi uporabil nož. Med ropom sicer ni bil nihče poškodovan.»Kriminalistična preiskava kaznivega dejanja ropa še vedno poteka, kljub intenzivnemu operativnemu delu in zbiranju obvestil novogoriških kriminalistov in policistov do tega trenutka neznana roparja še nista bila izsledena,« so včeraj sporočili iz novogoriške policijske uprave.