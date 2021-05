S kolesarji tudi zapore

Gorica bo v nedeljo, 23. maja, po dvajsetih letih spet prizorišče zaključka ene izmed etap kolesarske Dirke po Italiji, zaradi česar bo za promet zaprt večji del mestnega središča. Promet bo prepovedan tudi na cesti, ki vodi iz Števerjana po Oslavju v Gorico; zapore bodo seveda veljale tudi v vseh ostalih krajih, ki jih bodo kolesarji prečkali po startu v Gradežu.V goriškem mestnem središču bodo zapore začele veljati že v soboto, 22. maja; od 19. ure dalje bo parkiranje prepovedano v Ulici Roma, na Travniku, v ulicah Oberdan, Mameli in Bellinzona, v Semeniški ulici, v ulicah Arcivescovado in Carducci in na Drevoredu D’Annunzio, ki jih bodo zaprli za promet v nedeljo ob 5. uri. Že v soboto ob 19. uri bodo za promet zaprli ulice, po katerih bo speljan zadnji kilometer dirke, in sicer Ulico Alviano, trga Sant’Antonio in Cavour ter ulici Marconi in Crispi. Stojnice pokroviteljev, ki spremljajo roza karavano, bodo namestili v Ljudskem vrtu, tako da bodo ulici Dante in Petrarca zaprli že v soboto ob 19. uri.V nedeljo bosta veljali prepoved parkiranja od 5. ure dalje in zatem popolna zapora za promet od 13. ure dalje na Oslavju, na pevmskem mostu, v ulicah Don Bosco in Orzoni, na Trgu Medaglie d’Oro in Svetogorski ulici. Prepoved parkiranja od 5. ure dalje in zapora za promet od 13. ure dalje bo veljala tudi v Ulici Sauro, na trgu pred mestno hišo, v ulicah De Gasperi, Cascino, Colobini (delna zapora), Rabatta (delna zapora), Lantieri (delna zapora), Scuola Agraria, Blaserna, Rafut, Giustiniani, Kugy, Kravos, Oberdan, Bellinzona, Mameli (delna zapora) in na Korzu Verdi.Parkirišča v Ulici Giustiniani, pri Rdeči hiši, v Ulici Manzoni, na Drevoredu Virgilio, na Trgu Cesare Battisti in v Ulici Rismondo bodo rezervirana za vozila kolesarskih ekip in spremljevalnega osebja.